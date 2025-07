Il figlio di Liliana Segre | Sinistra contro Israele Sto con Forza Italia e lavoro per la Pace

Alberto Belli Paci, primogenito di Liliana Segre, si schiera con fermezza contro l'odio antisemita e le narrazioni unilaterali contro Israele. Con il suo passato da export-manager e il cuore aperto al dialogo, invita a superare le divisioni e a lavorare per la pace. La sua voce è un appello a riconoscere la complessità delle questioni e a sostenere una posizione equilibrata, perché solo così possiamo costruire un futuro di convivenza e rispetto reciproco.

"L'odio antisemita ha raggiunto livelli preoccupanti. Anche per questo trovo inaccettabile la narrazione solo in chiave anti-Israele che ormai √® dilagante". Lo afferma Alberto Belli Paci, primogenito di Liliana Segre, in un'intervista a 'Il Giornale' in cui si definisce "un liberaldemocratico, che crede nel dialogo ed √® impegnato a costruire ponti, tra nemici". A lungo export-manager, 72 anni, ha lavorato soprattutto con l'Asia. √ą il primogenito della senatrice a vita Liliana Segre e da molti anni √® impegnato nel progetto di Rondine, la cittadella della pace di Arezzo visitata anche dal presidente Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Il figlio di Liliana Segre: ‚ÄúSinistra contro Israele. Sto con Forza Italia e lavoro per la Pace‚ÄĚ

