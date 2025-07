Il durissimo attacco dell’ex numero uno contro Sinner | ecco cosa ha detto

L'ex numero uno Jim Courier non ha trattenuto il suo sfogo, scagliandosi contro Jannik Sinner dopo la recente turbolenza che ha coinvolto i suoi collaboratori. Con parole dure e un pizzico di polemica, Courier ha accusato il giovane talento di gestire gli affari come un malavitoso, alimentando un acceso dibattito sul comportamento del campione in erba e il futuro del tennis italiano. Ma cosa ha davvero detto, e quali sono le ripercussioni di questa controversia?

