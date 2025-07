Il Dalai Lama sfida la Cina | Ci sarà un successore Chi può essere eletto

Il Dalai Lama, simbolo di pace e resistenza tibetana, sfida ancora una volta la Cina annunciando che, alla sua morte, verrà nominato un successore. Una decisione che potrebbe scuotere gli equilibri politici e spirituali tra Oriente e Occidente. Dopo anni di battaglie diplomatiche e spirituali, l’incertezza sul futuro della guida tibetana si fa più palpabile. Ma chi potrà essere eletto? La risposta potrebbe cambiare per sempre la storia del Tibet.

Ci sarà un altro Dalai Lama. Dopo anni di chiacchiericci e discussioni, la 14esima guida religiosa della comunità tibetana ha anticipato che alla sua morte verrà nominato un successore. A darne comunicazione è stato Tenzin Gyatso a quattro giorni dal suo 90esimo compleanno, in un messaggio dall’Himalaya indiana dove si è rifugiato dal 1950 dopo l’occupazione cinese del Tibet. Dopo anni in cui il Dalai Lama aveva sposato una linea più moderata, riconoscendo l’impossibilità di una lotta per l’indipendenza da Pechino, un nuovo strappo al controllo del Dragone. Anche perché – ci ha tenuto a specificare il Dalai Lama – la 15esima guida sarà scelta «da un Paese libero». 🔗 Leggi su Open.online

