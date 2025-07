Il Dalai Lama ha annunciato che dopo la sua morte sarà nominato un successore

Il Dalai Lama, simbolo di pace e saggezza, ha annunciato ufficialmente che, dopo la sua morte, sarà nominato un nuovo successore. Una decisione attesa da anni che conferma l’importanza dell’istituzione, contraddicendo le sue precedenti parole di possibile fine. A quasi 90 anni, vivendo in esilio in India dal 1959, ha sottolineato che il prossimo leader sarà scelto secondo i metodi tradizionali, ma tra i bambini...

Il Dalai Lama ha annunciato ufficialmente che, dopo la sua morte, ci sarà un nuovo successore. Una decisione attesa da anni e che smentisce l’ipotesi, da lui stesso avanzata in passato, di porre fine all’istituzione religiosa. Il leader spirituale del buddismo tibetano, che compirà 90 anni domenica e vive in esilio in India dal 1959, ha precisato che il prossimo Dalai Lama dovrà essere scelto secondo i metodi tradizionali, ma fra i bambini tibetani nati fuori dalla Cina, in particolare tra i circa 140 mila profughi. Il Dalai Lama blinda la successione, ma la Cina è pronta a imporre un suo candidato. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il Dalai Lama ha annunciato che dopo la sua morte sarà nominato un successore

In questa notizia si parla di: dalai - lama - annunciato - morte

Firenze, Richard Gere collegato in diretta per il film sul Dalai Lama - A Firenze, il 25 maggio, Richard Gere sarà collegato in diretta per commentare l’anteprima del film "Dalai Lama: la saggezza della felicità" al Giunti Odeon.

IL DALAI LAMA SFIDA XI JINPING: ANNUNCIA CHE ALLA SUA MORTE SARA’ NOMINATO UN SUCCESSORE E SARA’... Vai su X

Ieri sera, al cinema Nuovo Sacher, è stata una splendida serata! In occasione della proiezione del film "Fiume o morte!" che il suo regista, Igor Bezinovic, ha presentato insieme a Nanni Moretti Un evento pieno di energia, proprio come il film vincitore del Tig Vai su Facebook

Dalai Lama: «Dopo la mia morte sarà nominato un successore»; Il Dalai Lama ha annunciato che avrà un successore; L’annuncio del Dalai Lama: «Dopo la mia morte nominato un successore».

Il Dalai Lama annuncia un successore dopo la sua morte: “L’Istituzione continuerà ad esistere” - Il Dalai Lama ha annunciato che, alla sua morte, verrà nominato un successore. dire.it scrive

L'annuncio del Dalai Lama: "Avrò un successore" - Il Dalai Lama, leader spirituale tibetano in esilio, ha dichiarato che l'istituzione, che ha 600 anni, continuerà a esistere dopo la sua morte, una decisione che avrà un profondo impatto sui suo ... Come scrive msn.com