Il Dalai Lama avrà un successore nonostante le ingerenze della Cina

Tenzin Gyatso, il quattordicesimo Dalai Lama, ha annunciato che, nonostante le ingerenze e le pressioni della Cina, un successore prenderà il suo posto. Un messaggio di speranza e determinazione che sfida le tensioni geopolitiche e testimonia la volontà del Tibet di preservare la propria spiritualità e identità. Questa dichiarazione apre un nuovo capitolo nella storia del buddismo tibetano e nel suo difficile rapporto con il potere cinese.

Questa mattina il Dalai Lama, la massima autorità religiosa del buddismo tibetano, ha dichiarato che, dopo la sua morte, un successore prenderà il suo posto. Un annuncio scontato solo in apparenza; egli stesso, infatti, ha più volte messo in discussione la continuità del ruolo, specialmente a causa delle continue pressioni da parte della Cina, che ha annesso alla Repubblica il Tibet dal 1951. Tenzin Gyatso è il quattordicesimo Dalai Lama, e domenica compirà novant'anni. Da oltre sei decenni vive in esilio a Dharamsala, in India, dove ha sede il governo non riconosciuto del Tibet. Durante il suo discorso, ha confermato che il suo erede si trova tra i centoquarantamila tibetani in esilio.

