Il congedo parentale è fondamentale ma ha un rischio nascosto | se molto lungo può incentivare il vizio del fumo

Il congedo parentale 232 è uno strumento fondamentale per sostenere le famiglie, ma attenzione ai rischi nascosti: uno studio europeo rivela che periodi troppo lunghi potrebbero incentivare il fumo tra le madri, soprattutto a causa dello stress e delle difficoltà economiche. La chiave sta nei sostegni efficaci e nelle politiche familiari mirate. Scopriamo insieme come tutelare il benessere delle mamme e dei loro bambini. Continua a leggere.

Secondo un nuovo studio europeo i congedi parentali più lunghi possono aumentare il rischio di fumo tra le madri. Il problema, chiariscono i ricercatori, non è però dovuto dalla durata, quanto alla possibilità che lo stress legato all'isolamento e alle difficoltà economiche induca le madri ad adottare abitudini nocive. Per gli esperti urge l'efficacia dei sostegni e delle politiche familiari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

