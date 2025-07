Il clochard gentile se n’è andato Via Altabella piange Franco Arzani

Un angolo di Bologna perde una presenza amata e riconoscibile. Franco Arzani, conosciuto come il "clochard gentile", ha lasciato un vuoto profondo tra chi lo incontrava quotidianamente tra via Oberdan e via Altabella. La sua scomparsa ci ricorda quanto le piccole grandi storie di solidarietà e umanità possano arricchire il tessuto della nostra città. Bologna piange un amico speciale, ma il suo sorriso vivrà per sempre nei ricordi di chi lo ha conosciuto.

Bologna, 2 luglio 2025 – “L’angolo tra via Oberdan e via Altabella ha un vuoto difficile da colmare. Franco non c’è più”. Non sentiremo più i suoi saluti, i suoi “stellina” o “maestro”, non vedremo più i suoi sorrisi. Perché Franco, al secolo Francesco Arzani, è scomparso lo scorso mercoledì. Ad annunciare la perdita del 58enne, senza fissa dimora entrato nel cuore dei commercianti dell’area del centro, è Linfa Farmacie con un post su Facebook. L’uomo aveva ricevuto in regalo proprio dai negozianti un camper in cui vivere, che sostava in via Emilia Ponente, da lì poi sfrattato nel 2023 a causa dei lavori del tram. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il clochard gentile se n’è andato. Via Altabella piange Franco Arzani

