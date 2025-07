Il cinema politico e appassionato di Wanted Cinema protagonista a Ciné

Dal cuore di Riccione, Wanted Cinema svela le sue prossime uscite: un viaggio nel cinema politico e appassionato, pronto a coinvolgere e ispirare gli spettatori. Dopo il successo del documentario "No Other Land", la casa di distribuzione propone nuove opere che riflettono le sfide e le tensioni del nostro tempo, dimostrando che il cinema può essere uno strumento potente per comprendere e cambiare il mondo. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa entusiasmante stagione cinematografica.

Agguerrita e in crescita, la casa di distribuzione Wanted Cinema ha presentato le sue uscite al cinema dei prossimi mesi a Ciné 2025 di Riccione, dopo un inizio anno all'insegna di lavori politici come il documentario No Other Land, le novità sono sempre all'insegna di un cinema appassionato che possa raccontare il mondo di oggi.

