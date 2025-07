Il Caring Dress di Lady Diana venduto all’asta per 520.000 dollari | la storia dell’abito che faceva bene a chi soffriva

Il "Caring Dress" di Lady Diana, venduto all'asta per 520.000 dollari, ha conquistato il cuore di molti non solo per il suo valore economico, ma anche per la sua storia profonda e significativa. Creato dalla maison Bellville Sassoon, questo abito simbolizza l’empatia e la cura verso chi soffre, incarnando lo spirito generoso della Principessa. Un capo che va oltre la moda, raccontando un’epoca e un impegno umanitario senza tempo.

L'abito «Caring Dress» di Lady Diana è stato venduto per la cifra eccezionale di 520.000 dollari durante l'asta Princess Diana's Style & A Royal Collection a Beverly Hills, la più grande vendita mai realizzata di oggetti personali e capi della Principessa. (Getty Images) La storia e il significato dell'abito. Creato dalla maison britannica Bellville Sassoon, il «Caring Dress» — così ribattezzato dalla stessa Principessa — è un abito da giorno in seta blu con stampa floreale turchese, gialla e rossa. Diana lo indossava spesso durante le visite ospedaliere, perché i colori brillanti aiutavano a rasserenare i piccoli pazienti, creando un'atmosfera accogliente e confortante.

