Il caldo estremo surriscalda il Mediterraneo rischiamo violenti nubifragi | parla il climatologo Pasqui

L’estate 2025 si sta rivelando una delle più calde e imprevedibili degli ultimi anni, portando con sé minacce di nubifragi e disastri naturali. Il climatologo Pasqui ci mette in guardia: il riscaldamento globale intensifica questi eventi, rendendoli più frequenti e devastanti. È fondamentale comprendere e affrontare questa crisi prima che le conseguenze diventino irreversibili. Continua a leggere per scoprire come possiamo agire insieme.

L’estate 2025 si è aperta con un’ondata di calore precoce e intensa in Europa, con temperature fino a 7°C sopra la media. Massimiliano Pasqui (CNR) spiega come il cambiamento climatico renda questi eventi più frequenti, lunghi e violenti, aumentando anche il rischio di fenomeni estremi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: violenti - pasqui - caldo - estremo

Il caldo estremo surriscalda il Mediterraneo, rischiamo violenti nubifragi: parla il climatologo Pasqui.

“Il caldo estremo surriscalda il Mediterraneo, rischiamo violenti nubifragi”: parla il climatologo Pasqui - L’estate 2025 si è aperta con un’ondata di calore precoce e intensa in Europa, con temperature fino a 7°C sopra la media ... Si legge su fanpage.it

Caldo infernale e violenti temporali, crollo delle temperature nel weekend - Il mese di luglio inizia come è finito giugno: calore alle stelle, locali temporali anche forti, massime e minime su valori record. Secondo msn.com