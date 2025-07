I Cesaroni fanno infuriare i genitori | Bambini spostati per le riprese

I Cesaroni stanno per tornare, ma non senza qualche polemica. Mentre le riprese della settima stagione animano le strade di Roma, alcuni genitori si infuriano per il disagio causato dai bambini spostati durante le riprese. La celebre fiction di Canale5 si prepara a conquistare nuovamente il pubblico, ma quali saranno le conseguenze di questa collaborazione tra produzioni e vita quotidiana? Scopriamolo insieme.

I Cesaroni stanno per tornare: la celebre fiction di Canale5 con protagonisti Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci è pronta per sbarcare nuovamente in tv. Dopo il grande successo ottenuto con le prime 6 stagioni, sono iniziate da poco le riprese della 7° stagione. E se la splendida Roma continua a fare da sfondo alle vicende di Giulio e degli altri protagonisti, il risvolto della medaglia è rappresentato dai cittadini infuriati per via di alcuni disservizi legati proprio alle riprese nella zona della Garbatella. L’ultimo fatto riguarda una scuola: i bambini sono stati “sfrattati” per far posto alle registrazioni della fiction, scatenando il disappunto dei genitori. 🔗 Leggi su Dilei.it