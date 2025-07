I Carmina Burana alla Ferdinanda di Artimino

Preparati a vivere un’esperienza unica: il 8 luglio, la magica cornice della Villa La Ferdinanda di Artimino ospiterà la dodicesima rappresentazione di Carmina Burana nella sua versione originale scenica. Un evento imperdibile che unisce arte, musica e spettacolo in uno dei luoghi più affascinanti della Toscana. Lasciati catturare dall’emozione di questa interpretazione straordinaria, un’occasione da non perdere per gli amanti della cultura e delle tradizioni. Un appuntamento che resterà nel cuore di tutti gli spettatori.

Artimino, 2 luglio 2025 – L’8 luglio, arte, musica e spettacolo si incontrano in uno dei luoghi più affascinanti della Toscana Sarà la suggestiva cornice della Villa Medicea La Ferdinanda di Artimino, patrimonio dell’Umanità Unesco dal 2013, ad accogliere lunedì 8 luglio (con rinvio al 9 in caso di maltempo) la dodicesima rappresentazione della Carmina Burana nella versione originale scenica, a cura dell’associazione O.M.E.G.A. Un appuntamento atteso, che si distingue nel panorama delle proposte musicali estive. Se infatti molte realtà scelgono di mettere in scena l’opera di Carl Orff con coro, orchestra, pianoforti e percussioni, O. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I Carmina Burana alla Ferdinanda di Artimino

In questa notizia si parla di: artimino - carmina - burana - ferdinanda

Continua l'opera in Villa La Ferdinanada di Artimino anche quest'anno 2025 con i Carmina Burana di Carl Orff. Acquista biglietti.https://www.omegamusica.org/745/carmina_burana_versione_originale.html#acquista Vai su Facebook

I Carmina Burana alla Ferdinanda di Artimino; L’Opera dell’estate è Carmina Burana.

I Carmina Burana alla Ferdinanda di Artimino - Artimino, 2 luglio 2025 – L’8 luglio, arte, musica e spettacolo si incontrano in uno dei luoghi più affascinanti della Toscana Sarà la suggestiva cornice della Villa Medicea La Ferdinanda di Artimino, ... Da lanazione.it

L’Opera dell’estate è "Carmina Burana" - "Carmina Burana" è l’opera dell’estate nel giardino della villa medicea "La Ferdinanda" di Artimino, allestita dall’associazione Omega e diretta da Alain Freiles. msn.com scrive