Ho incontrato Al Bano in aeroporto i nostri rapporti si erano raffreddati Sulla polemica con Romina io sto dalla sua parte Come ho vinto la ludopatia? Con l’amore | parla Pupo

Una lunga carriera piena di successi ma anche di momenti bui. Pupo non ha mai nascosto la sua dipendenza dal gioco: “Ho iniziato da adolescente, con il poker. Sono ’nato’ in un circolino che in realtà era una bisca clandestina. La gestiva il mio babbo. Si giocava pesantemente a Scala 40, a ramino, a biliardo. E c’era un ricircolo di soldi pazzesco. Ricordo tante famiglie rovinate economicamente”, racconta in un’intervista a La Nazione. La ludopatia gli ha fatto perdere soldi, fiducia, dignità ma ha messo in crisi anche i rapporti con la sua famiglia: “La mia mamma, mia moglie, le mie figlie, poi la mia compagna, mia sorella, una delle persone più importanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho incontrato Al Bano in aeroporto, i nostri rapporti si erano raffreddati. Sulla polemica con Romina, io sto dalla sua parte. Come ho vinto la ludopatia? Con l’amore”: parla Pupo

