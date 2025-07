Ho fallito ma lo amo tanto Ringrazio la magistratura perché è vivo e salvo per me è avere vinto | così Stefania Nobile su Davide Lacerenza

In un momento di grande sfida, Stefania Nobile esprime la sua gratitudine verso la magistratura che le ha ridato speranza e libertà. Dopo aver superato momenti difficili, tra arresti e indagini, oggi può guardare al futuro con rinnovato coraggio, consapevole di aver vinto una battaglia personale. La strada per la verità e la giustizia è ancora lunga, ma ogni passo avanti è un traguardo importante.

Sono stati revocati gli arresti domiciliari per Stefania Nobile. Era stata arrestata lo scorso 4 marzo insieme all'ex fidanzato Davide Lacerenza nell'ambito dell'inchiesta su spaccio di droga e prostituzione alla Gintoneria e a La Malmaison, a Milano. La gip Alessandra Di Fazio ha mantenuto per la figlia di Wanna Marchi l'obbligo di firma. Nobile non è accusata di spaccio. A lei, e anche a Lazerenza, è contestato il reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. "Il problema della droga è un problema enorme. Come ho sempre detto, solo chi lo prova, avendo un familiare o una persona importante nella propria vita, può arrivare a capire la distruzione mentale, economica e personale che può portare questo schifo, così come qualunque dipendenza", le parole di Nobile in alcune Instagram stories, riportate da Today.