Guidi | Jashari vuole solo il Milan spera di avere i colori rossoneri sulla pelle

Guidi Jashari, tifoso sfegatato del Milan, sogna di indossare i colori rossoneri e di sentirli pulsare sotto la pelle. Marco Guidi, noto giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la trattativa che vede Ardon Jashari nel mirino del club milanese. Un trasferimento che potrebbe consacrare il suo amore per i colori del Diavolo, alimentando l’entusiasmo dei supporters. Resta da scoprire se il sogno si trasformerà in realtà.

Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha commentato la trattativa che vede Ardon Jashari accostato al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Guidi: “Jashari vuole solo il Milan, spera di avere i colori rossoneri sulla pelle”

VOGLIO SOLAMENTE IL MILAN! Matteo Moretto: "Jashari vuole fortemente il Milan. C'è già un accordo totale tra Jashari e il Milan, questo è scontato, vista la pressione che Jashari sta mettendo al Brugge per andare al Milan. L'ha comunicato più e più volte: 'v

