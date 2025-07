Green bond FS debutto in Borsa da 800 milioni

Delegato e sostenuto dal Gruppo FS, questo green bond rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile, combinando crescita economica e responsabilità ambientale. Con un’emissione di 800 milioni di euro, il debutto in borsa segna una svolta significativa nel settore dei finanziamenti verdi, dimostrando come l’innovazione finanziaria possa supportare progetti concreti di riduzione delle emissioni e sviluppo infrastrutturale rispettoso del clima.

A Milano, nella sede di Borsa Italiana, il Gruppo FS ha partecipato alla cerimonia “Ring the Bell” per il debutto di una nuova obbligazione verde da 800 milioni di euro. Un’operazione programmata il mese scorso, che affonda le radici in una traiettoria strategica ben precisa, che è quella costruire, attraverso la finanza, un’infrastruttura industriale solida e coerente con gli obiettivi climatici. Il progetto, guidato dall’amministratore delegato Stefano Antonio Donnarumma, incrocia il favore di oltre cento soggetti istituzionali. Si tratta della decima emissione dal 2017, per un totale superiore ai 5,7 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Green bond FS, debutto in Borsa da 800 milioni

