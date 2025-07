Gli Stati Uniti hanno ridotto le forniture di armamenti all’Ucraina

Gli Stati Uniti hanno deciso di ridurre le forniture di armamenti all’Ucraina, una mossa che solleva numerosi interrogativi sulla strategia di supporto internazionale. Mentre la guerra prosegue senza sosta e la Russia intensifica gli attacchi, questa decisione potrebbe influenzare l'equilibrio di potere sul campo. La questione mette in luce le delicate dinamiche tra alleanze e interessi nazionali, lasciando aperte molte domande sul futuro del conflitto e sulla continuità di aiuti militari.

1.225 giorno di guerra in Ucraina. Mentre la Russia intensifica gli atacchi la giornata di oggi si apre sulla questione armamenti, tanto cara a Kiev. L’amministrazione Trump sta interrompendo la consegna di armamenti promessi in passato all’Ucraina durante l’era Biden, compresi missili e munizioni, per il timore che le scorte Usa possano ridursi eccessivamente. Tra . 🔗 Leggi su Ildifforme.it