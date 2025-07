Gli Ascolti di tutte le finali dell’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi, un vero fenomeno mediatico che da oltre vent’anni conquista il pubblico italiano, si prepara a concludersi con un finale ricco di emozioni e record. DavideMaggio.it ripercorre la storia auditel di questa avventura, analizzando gli ascolti delle finali e i mutamenti di un format che ha attraversato due reti e diverse epoche televisive. Questa sera, l’epilogo sarà ancora più significativo, riflettendo l’evoluzione del modo di vivere lo spettacolo...

