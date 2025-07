Giuseppe Cruciani | Il mio amore più grande? Quello che vivo adesso con Eleonora Con mia figlia sono un padre un po' assente sono troppo preso dal lavoro

Giuseppe Cruciani, noto conduttore della Zanzara, confessa le sfide di essere un padre presente in un mondo frenetico e impegnato. Tra il suo nuovo libro "Ipocriti!" e le difficoltĂ familiari, emerge un lato umano e vulnerabile di un uomo spesso sotto i riflettori. La sua storia ci invita a riflettere sulle prioritĂ e sul delicato equilibrio tra carriera e affetti, ricordandoci che anche i personaggi pubblici sono alla ricerca di serenitĂ e amore autentico.

Intervistato dal Corriere il conduttore della Zanzara, che ha appena pubblicato un libro dal titolo Ipocriti!, ha anche rivelato: «Mia madre ha una forma di degenerazione cerebrale, la vado a trovare una volta l’anno. Con mia figlia sono un padre un po' assente, sono troppo preso dal lavoro». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Giuseppe Cruciani: «Il mio amore piĂą grande? Quello che vivo adesso con Eleonora. Con mia figlia sono un padre un po' assente, sono troppo preso dal lavoro»

