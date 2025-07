Giulia De Lellis in gravidanza veste griffata | all’evento in Grecia indossa l’abito da quasi 3mila euro

Giulia De Lellis, in dolce attesa, fa tendenza in Grecia sfoggiando un elegante abito da quasi 3.000 euro durante un evento glamour. La influencer e futura mamma ha colpito per stile e raffinatezza, dimostrando che anche in gravidanza si può essere chic e sofisticate. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo look mozzafiato e gli outfit premaman più belli del momento. Continua a leggere.

Giulia De Lellis è volata in Grecia per motivi di lavoro e ha approfittato di un evento glamour per sfoggiare un look premaman bon-ton e griffato: ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

