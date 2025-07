Giorgia Meloni e Papa Leone faccia a faccia | tutti i temi affrontati durante l’incontro

Giorgia Meloni e Papa Leone XIV si preparano a un incontro storico nel cuore del Vaticano, affrontando temi caldi come le crisi di Ucraina e Gaza, due emergenze internazionali che scuotono il mondo. Questo primo vero colloquio, in programma oggi alle 11:30, mette in luce l'importanza di un dialogo tra politica e spiritualità di fronte alle sfide globali. A...

Ucraina e Gaza, due crisi internazionali ancora aperte e sempre più drammatiche, saranno al centro del colloquio in programma oggi tra Papa Leone XIV e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'udienza, fissata alle 11:30 nel Palazzo Apostolico, rappresenta il primo vero faccia a faccia tra i due, a quasi due mesi dall'elezione del pontefice. Meloni sarà accompagnata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. A seguire, è previsto anche un incontro bilaterale con il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede. In questo secondo momento verranno affrontati i dossier più delicati nei rapporti tra Stato e Chiesa, tra cui anche il tema del fine vita, tornato d'attualità proprio in questi giorni.

