Ginger Caimi il sogno si avvera | qualificata al mondiale longboard

Ginger Caimi, talento precoce del surf italiano, realizza il suo sogno: qualificata al mondiale di longboard e protagonista nel circuito internazionale WSL. A soli 13 anni, si afferma come la più giovane atleta italiana a conquistare un posto nel prestigioso tour professionistico, dimostrando che con passione e dedizione i sogni più grandi diventano realtà . La sua conquista segna un nuovo capitolo nella storia del surf in Italia, lasciando presagire grandi successi futuri.

