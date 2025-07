Gimbe in Italia mancano più di 500 pediatri di famiglia | Lombardia Piemonte e Veneto le più colpite

In Italia, la carenza di oltre 500 pediatri di famiglia minaccia il futuro della sanità infantile, con Lombardia, Piemonte e Veneto tra le regioni più colpite. La Fondazione GIMBE lancia un allarme urgente: un ricambio generazionale incerto mette a rischio la tenuta del sistema pediatrico. È fondamentale intervenire subito per garantire un’assistenza di qualità ai nostri bambini e alle future generazioni. Continua a leggere per scoprire come possiamo invertire questa tendenza.

