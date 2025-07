Gaza Trump annuncia l’accordo con Israele | Sì a una tregua di due mesi E mette fretta ad Hamas | Accetti diventerà sempre peggio

L’annuncio di Donald Trump sulla possibile tregua a Gaza scuote il Middle East: un accordo tra Israele e Hamas potrebbe portare due mesi di calma, ma il tempo stringe e le tensioni restano alte. Con la promessa di un cessate il fuoco entro il fine settimana, si riaccendono speranze e timori di un’escalation. Ora, il mondo guarda con attenzione: riuscirà questa volta a mettere fine al conflitto o si farà strada un’altra spirale di violenza?

Dopo la tregua tra Iran e Israele, ora Donald Trump mira a un cessate il fuoco anche a Gaza. Anzi, a dir la verità aveva promesso di raggiungerlo entro il fine settimana. Stando proprio al presidente americano, metà del lavoro è fatta: « Israele ha accettato le condizioni necessarie per finalizzare un cessate il fuoco di 60 giorni, durante il quale lavoreremo per porre fine alla guerra», ha scritto sul suo social Truth. Un annuncio che al momento rimane ben lontano dal concretizzarsi, visti anche i numerosi tentativi falliti negli ultimi mesi, ma che arriva a pochi giorni dalla visita di Stato del premier israeliano Benjamin Netanyahu a Washington, la terza in meno di sei mesi. 🔗 Leggi su Open.online