Gaza il 78% della Striscia è zona pericolosa dopo gli ordini di sfollamento di massa dell' Idf - il REPORT di Sanad Agency

La situazione a Gaza si aggrava drammaticamente: il report di Sanad Agency rivela che il 78% della Striscia è ora considerato zona pericolosa, in seguito agli ordini di evacuazione di massa impartiti dall'IDF dal 18 marzo 2025. Un'escalation che evidenzia l'intensificarsi del conflitto e la crescente emergenza umanitaria nella regione. È fondamentale rimanere informati e sensibilizzare l'opinione pubblica su questa crisi in continua evoluzione.

Il forte aumento delle zone pericolose è dovuto a un'ondata di ordini di evacuazione da parte dell'esercito israeliano dalla ripresa del genocidio, dal 18 marzo 2025 Il 78% della Striscia di Gaza è considerato "zona pericolosa" dopo gli ordini di sfollamento di massa dell'Idf. Così un report.

I leader militari di Israele non stanno solo "obbedendo agli ordini", senza le Idf il massacro di Gaza non sarebbe avvenuto - I leader militari israeliani non obbediscono passivamente agli ordini: guidano attivamente la campagna che ha causato la tragica distruzione di Gaza.

Israele sta costringendo ancora i palestinesi a lasciare il nord della Striscia; Colonialismo genocida israeliano: il 78% della Striscia di Gaza è zona pericolosa; Gaza, Trump: cessate il fuoco la prossima settimana. Netanyahu resta a processo - Aggiornamento del 27 Giugno delle ore 23:27.

