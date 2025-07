Garlasco il mistero del dna sulle unghie di Chiara Poggi | due profili un assassino e una verità che ancora sfugge

Garlasco continua a svelare i suoi segreti, tra ombre e verità nascoste. Il mistero del DNA sulle unghie di Chiara Poggi rappresenta il nodo centrale di questa intricata indagine, su cui i pubblici ministeri di Pavia stanno concentrando ogni sforzo. Tra profili genetici e prove elusive, la verità ancora sfugge, lasciando aperto un interrogativo che potrebbe cambiare per sempre il corso della vicenda.

L’ analisi dei due profili genetici trovati sui « margini ungueali » di Chiara Poggi rimane il punto nodale del maxi incidente probatorio nella nuova inchiesta sul caso di Garlasco a carico di Andrea Sempio e su cui puntano tutto i pm di Pavia. E lo è ancora di più, dopo che gli esami effettuati finora alla ricerca di Dna, sui reperti della spazzatura della colazione di quel mattino del 13. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Garlasco, il mistero del dna sulle unghie di Chiara Poggi: due profili, un assassino e una verità che ancora sfugge

Garlasco, perché si parla dei genitori di Chiara Poggi dopo il blitz a casa di Andrea Sempio - Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, riaccende l'attenzione per un blitz a casa di Andrea Sempio.

Dai primi esiti, non sarebbe emerso materiale sufficiente per estrarre profili genetici comparabili con soggetti che frequentavano l’abitazione di Chiara Poggi. #Garlasco Vai su X

Non c’è Dna, o ce n’è una quantità talmente esigua da rendere impossibile l’estrazione di un profilo genetico, nella cosiddetta ‘traccia 10’ né nelle circa 60 impronte repertate nella villetta di Garlasco dove il 13 agosto 2007 fu uccisa Chiara Poggi. Vai su Facebook

