Garlasco i consulenti della famiglia Poggi | L' impronta 33 non è di Sempio

Le conclusioni formulate a seguito dell'approfondimento tecnico richiesto dalla famiglia Poggi ai propri consulenti sull'. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Garlasco, i consulenti della famiglia Poggi: “L'impronta 33 non è di Sempio”

In questa notizia si parla di: consulenti - famiglia - poggi - garlasco

Martina Carbonaro, i consulenti della famiglia all'autopsia: «Non è morta subito. Colpita quattro volte al viso e alla testa» - La tragica vicenda di Martina Carbonaro segna un nuovo capitolo nel dibattito sulla sicurezza e la giustizia in Italia.

È la più importante delle battaglie sulla riapertura del caso Garlasco, a 17 anni dall'assassinio di Chiara Poggi. Si è aperto oggi a Milano il maxi incidente probatorio deciso dalla gip Daniela Garlaschelli. Avvocati e consulenti della famiglia della vittima, dell'in Vai su Facebook

Nell’intervista che i genitori di Chiara Poggi mi hanno rilasciato per il Fatto viene chiarito tra le altre cose che a) le foto in montagna sono state scattatate con una macchina digitale (di Marco) e con una analogica (del padre). Sono stati trovati i negativi della an Vai su X

Garlasco e l'impronta 33, la perizia dei consulenti della famiglia Poggi: «Non è di Andrea Sempio»; Garlasco, per i consulenti Poggi anche l'impronta 44 non è di Sempio: Non è una scarpa ma la ruota di una bici; Garlasco, i consulenti della famiglia Poggi: “L’impronta 44 non è di una scarpa.

Delitto di Garlasco, i consulenti della famiglia Poggi: "L'impronta 33 non è di Sempio" - La famiglia Poggi ha fatto svolgere a propri consulenti un approfondimento sulla famosa traccia palmare 33, che la Procura di Pavia ha attribuito ad Andrea Sempio. Secondo msn.com

Garlasco e l'impronta 33, la perizia dei consulenti della famiglia Poggi: «Non è di Andrea Sempio» - La famiglia Poggi ha fatto svolgere a propri consulenti un approfondimento sulla famosa traccia palmare 33, che la Procura di Pavia ha attribuito ad Andrea Sempio, e le analisi hanno stabilito ... Da ilmessaggero.it