Garlasco consulenti famiglia Poggi | Impronta 33 non è di Sempio

Una recente analisi scientifica mette in discussione le accuse mosse ad Andrea Sempio nel caso Chiara Poggi. I consulenti della famiglia, infatti, affermano che l’impronta 33 trovata sulla scena del crimine non sarebbe attribuibile all'imputato e non avrebbe alcuna connessione con la dinamica omicidiaria. Questa scoperta potrebbe rappresentare un punto di svolta nel caso, riaccendendo il dibattito sugli elementi a carico e sulla verità dei fatti.

(Adnkronos) – L'impronta 33 sulle scale della villetta di via Pascoli a Garlasco in cui venne trovata morta Chiara Poggi non sarebbe attribuibile ad Andrea Sempio e sarebbe "estranea alla dinamica omicidiaria" secondo i consulenti della difesa della famiglia della vittima. "Alla luce del comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia il 21 maggio scorso in .

Garlasco, udienza per l’incarico ai consulenti per se stabilire se le tracce di Dna sono utilizzabili - Oggi a Pavia si svolgerà un'udienza cruciale nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Dopo le recenti perquisizioni, i consulenti saranno chiamati a valutare l'utilizzabilità delle tracce di DNA rinvenute sotto le unghie di Chiara Poggi, un passo fondamentale per la continuazione del processo e la ricerca della verità .

È la più importante delle battaglie sulla riapertura del caso Garlasco, a 17 anni dall'assassinio di Chiara Poggi. Si è aperto oggi a Milano il maxi incidente probatorio deciso dalla gip Daniela Garlaschelli. Avvocati e consulenti della famiglia della vittima, dell'in

Garlasco, in Questura a Milano è iniziata l'analisi dei reperti. Al via l'incidente probatorio, all'esterno cronisti e cameramen. Consulente della famiglia Poggi: "Dubbi oggettivi sulla conservazione dei reperti" #ANSA

