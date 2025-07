Gaia Moretto e Valentina Arrighetti | Per qualcuno è coraggio per noi è amore Se una ragazzina ci dicesse ho paura le diremmo che non è lei a dover cambiare È il mondo

Gaia Moretto e Valentina Arrighetti incarnano il coraggio di essere sé stesse, sfidando stereotipi e pregiudizi. Per loro, l’amore è un diritto universale da celebrare e proteggere, anche nei momenti di ostilità. Dopo il matrimonio, l’ondata di affetto si mescola alle critiche, ma non fermano il loro impegno: «Abbiamo scelto di non tirarci indietro. Vale la pena esserci». Perché la vera rivoluzione inizia con il coraggio di mostrarsi per ciò che si è.

Dopo il matrimonio, l'ondata di affetto, ma anche l'odio. Il Pride, la libertà di amare, il desiderio di rappresentare chi non riesce ancora a farlo: «Abbiamo scelto di non tirarci indietro. Vale la pena esserci».

