Gabriel Garko sulla sedia a rotelle | Supererai anche questa

Gabriel Garko si trova di nuovo in corsia, ma promette: "Supererò anche questa". L’attore, 52 anni, ha condiviso con i fan il suo incidente sul set della nuova fiction Mediaset “Colpa dei Sensi”, mostrando una sedia a rotelle e una possibile frattura al piede sinistro. Nonostante la sorpresa, Garko ha affrontato la situazione con ironia, dimostrando ancora una volta il suo spirito combattente. La ripresa sarà solo una questione di tempo, perché lui non molla mai.

Gabriel Garko si è infortunato nuovamente sul lavoro, come annunciato dall’attore stesso tramite un post su Instagram, dove appare in ospedale con stampelle e una possibile frattura al piede sinistro. L’incidente è avvenuto sul set della nuova fiction Mediaset Colpa dei Sensi, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Garko, 52 anni, non ha specificato le dinamiche dell’accaduto, ma ha ironizzato sulla fiction nella didascalia del post: "È sempre “Colpa dei sensi”!". Ricoverato presso la clinica Villa Mafalda a Roma, l’attore ha ringraziato il professor Dario Perugia, il personale della struttura e la produzione per il supporto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gabriel Garko sulla sedia a rotelle: "Supererai anche questa"

In questa notizia si parla di: garko - gabriel - sedia - rotelle

È tutta ‘Colpa dei Sensi’ con Gabriel Garko e Anna Safroncik - Dopo il grande successo di "Se potessi dirti addio", torna l’attesa con "Colpa dei sensi", una serie coinvolgente diretta da Simona Izzo e con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik.

Infortunio per Gabriel Garko sul set: la foto in sedia a rotelle https://gay.it/gabriel-garko-infortunio-sedia-rotelle… #AttoriGay Vai su X

La foto sulla sedia a rotelle fa preoccupare i fan Cosa è successo a Gabriel Garko, portato in una clinica privata. https://fanpa.ge/dBnHF Vai su Facebook

Infortunio sul set per Gabriel Garko, il video dall’ospedale sulla sedia a rotelle; Gabriel Garko in ospedale dopo un infortunio sul set: le foto in sedia a rotelle; Gabriel Garko ferito sul set e portato in ospedale, il video in sedia a rotelle: cosa è successo e come sta ora.

“Infortunio sul set e foto in sedia a rotelle. Non mollo, tornerò più forte”: incidente per Gabriel Garko - L'attore posta un reel dall'ospedale dove è finito dopo un infortunio durante le riprese della fiction Mediaset con Anna Safroncik ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

"Infortunio sul set" e Gabriel Garko finisce in sedia a rotelle: cos'è successo all'attore - "Tornerò più forte di prima", promette l'attore ai fan sul proprio profilo Instagram: ignoti i dettagli dell'incidente ... Lo riporta msn.com