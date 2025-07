Furgoncino si ribalta in A27 | sei feriti coinvolto un sacerdote e cinque giovani

Un grave incidente sull’A27 a Cendon di Silea ha coinvolto un furgoncino ribaltatosi dopo lo scoppio di uno pneumatico, causando traffico in tilt e sei feriti, tra cui un sacerdote e cinque giovani. Fortunatamente, le condizioni dei coinvolti non sono gravi. L’incidente si è verificato nella serata di ieri al chilometro 11, vicino al casello di Treviso Sud, lasciando la comunità sconvolta e in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Incidente a Cendon di Silea poco distante dal casello di Treviso sud, traffico in tilt lungo l'autostrada. Sei persone ferite, fortunatamente in modo non grave, sono il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sull'autostrada A27, all'altezza di Cendon di Silea, vicino al casello di Treviso Sud al chilometro 11. Il furgoncino si ribalta dopo lo scoppio di uno pneumatico. L'incidente è avvenuto intorno alle 19:15, quando un furgoncino con a bordo un sacerdote della parrocchia di San Pietro Apostolo di Favaro Veneto e cinque ragazzi tra i 13 e i 18 anni si è ribaltato sull'asfalto.

