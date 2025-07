Fuori la barca affonda Temptation Island incidente choc | Filippo Bisciglia racconta cosa è successo

Cresce l’attesa per la nuova edizione di Temptation Island, il reality dei sentimenti che ogni estate tiene incollati milioni di telespettatori. La stagione 2025 è ormai pronta a prendere il via e, tra cambiamenti, curiosità e colpi di scena già annunciati, non mancano le sorprese. A fare da cassa di risonanza, come sempre, è Filippo Bisciglia, volto storico del programma, che ha svelato alcuni retroscena che difficilmente passeranno inosservati, a partire da un incidente in mare che ha sfiorato la tragedia ma che, per scelta di Maria De Filippi, non verrà trasmesso. A raccontarlo è stato proprio il conduttore in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, chiarendo che “non è successo niente e nessuno si è fatto male”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

"Non è successo niente e nessuno si è fatto male" Filippo Bisciglia ha rotto il silenzio sull'incidente avvenuto davanti al resort di Temptation Island. Il conduttore ha raccontato la sua versione dei fatti sulla barca affondata nei pressi del Calalandrusa Resort, in

