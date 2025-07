Francesca Chillemi è incinta Viola come il mare 3 può attendere | Riprese slittate con il consenso di Mediaset

Le riprese di "Viola come il mare 3" sono state posticipate, ma i fan possono stare tranquilli: Francesca Chillemi tornerà sul set con il consenso di Mediaset e qualche mese di ritardo. La gravidanza dell’attrice ha influito sulla programmazione, ma l’attesa sarà premiata. Restate sintonizzati per scoprire quando la nuova stagione prenderà vita e quali emozioni ci riserverà.

Slittano le riprese della terza stagione di Viola come il mare. Secondo le ultime indiscrezioni, Francesca Chillemi tornerà sul set con qualche mese di ritardo: "Ha avuto l'ok da Mediaset".

Francesca Chillemi è incinta Tanti auguri alla splendida attrice siciliana. Le riprese di Viola come il Mare 3 si sposteranno in autunno, mentre il primo ciak di Che Dio ci aiuti 9 è previsto nel prossimo anno #FrancescaChillemi

