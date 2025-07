Foti smentisce lo spopolamento irreversibile | È una calunnia leggete il Piano

Tommaso Foti chiarisce una volta per tutte: nessun spopolamento irreversibile minaccia le aree interne. Durante il convegno ANCI a L'Aquila, il ministro ha sottolineato che le affermazioni diffusesi sono calunnie, precisando che il Piano approvato coinvolge Regioni, Province e Comuni nel rilancio di territori spesso trascurati. Leggete il piano e scoprite come si voglia invertire il trend negativo, puntando su politiche di coesione e sviluppo sostenibile.

«Non ho mai detto “spopolamento irreversibile”, è una calunnia». Lo ha chiarito Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, durante il convegno ANCI a L'Aquila. Il Piano per le aree interne, approvato all'unanimità da Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, non contiene questa frase. Fa riferimento a due studi del Censis e del CNEL, con lo studioso CNEL – nominato dal Presidente della Repubblica – autore di quella tesi. «Ma il Piano è un inno alle aree interne, non una condanna», ha ribadito Foti invitando a leggere tutte le 196 pagine. Il ministro ha poi spiegato che i fondi per i Comuni ci sono: dalla programmazione 2014-2020 sono stati stanziati 1,2 miliardi, con oltre 5. 🔗 Leggi su Iltempo.it