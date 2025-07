Foria di Centola SA | uomo indagato per tentato furto rapina impropria e porto di arma da sparo Carabinieri eseguono misura cautelare in carcere

Un'operazione tempestiva dei Carabinieri di Sapri ha portato all'arresto di un uomo sospettato di tentati furti e rapina impropria a Foria di Centola. Le indagini, scaturite da eventi del 22 giugno 2025, hanno evidenziato come il soggetto, insieme a due complici, abbia messo in atto gravi reati, culminati con una misura cautelare in carcere. La vicenda mette in luce l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e la giustizia sul territorio.

Martedì 1° luglio 2025, i militari della Compagnia Carabinieri di Sapri, su disposizione dell’AutoritĂ Giudiziaria, hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Vallo della Lucania nei confronti di un cittadino. L’uomo è indagato per tentato furto, rapina impropria e porto di arma comune da sparo, reati commessi – insieme ad altri due complici – alcuni giorni fa a Foria di Centola. I fatti del 22 giugno 2025. La sera del 22 giugno 2025, i Carabinieri di Sapri sono intervenuti presso un’abitazione privata dopo la segnalazione di una donna, la quale riferiva che un uomo era stato ferito con un colpo di arma da fuoco durante un tentativo di furto. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Foria di Centola (SA): uomo indagato per tentato furto, rapina impropria e porto di arma da sparo, Carabinieri eseguono misura cautelare in carcere

