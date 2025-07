Flavio Cobolli trova il n281 del mondo a Wimbledon | la favola di Pinnington Jones

Flavio Cobolli ha conquistato con merito il suo posto tra le teste di serie a Wimbledon 2025, aprendo le porte a un percorso più agevole nei primi due turni. Dopo aver superato con forza il qualificato kazako Beibit Zhukayev, l’azzurro, attualmente al n.22 del seeding, si prepara ad affrontare un avversario d’eccezione: una wild card locale. La sua ascesa segna un capitolo entusiasmante nel mondo del tennis italiano, dimostrando che con determinazione e talento i sogni possono diventare realtà.

Flavio Cobolli si è guadagnato a suon di risultati negli ultimi mesi l’ingresso tra le 32 teste di serie a Wimbledon 2025, un vantaggio non indifferente che ha reso sicuramente più agevole il percorso dell’azzurro almeno nei primi due turni dei Championships. L’azzurro, n.22 del seeding, ha battuto nettamente al primo turno il qualificato kazako Beibit Zhukayev (n.247 ATP) e ora attende ai trentaduesimi di finale una wild card locale. Nello specifico si tratta di Jack Pinnigton Jones, inglese classe 2003 che occupa attualmente la 281ma posizione della classifica mondiale (è il suo best ranking) ed è reduce da un clamoroso successo in tre set sull’argentino Tomas Martin Etcheverry (n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flavio Cobolli trova il n.281 del mondo a Wimbledon: la favola di Pinnington Jones

