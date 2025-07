Fiumicino chiusura della pista di pattinaggio | Perderemo un posto sacro fatto di sogni

Nel cuore di Fiumicino, un luogo di sogni e passione sta per essere chiuso: la pista di pattinaggio, un vero e proprio santuario per giovani talenti, rischia di sparire. Le Cadette e i Cadetti del Pattinaggio Artistico si rivolgono al Sindaco Baccini con speranza, chiedendo di preservare un patrimonio che va oltre il semplice sport: è un simbolo di crescita, sogni e comunità . È ora di difendere il nostro posto sacro, prima che sia troppo tardi.

Fiumicino, 2 luglio 2025 – Riceviamo e pubblichiamo Gentile Sindaco Baccini, Siamo le Cadette e i Cadetti del Pattinaggio Artistico di Fiumicino e le scriviamo per esprimere il nostro profondo dispiacere e preoccupazione riguardo alla recente notizia dell a chiusura e dell’obbligo di sgombero dell’associazione sportiva della signora Paola. Paola si occupa dei giovani atleti di Fiumicino da oltre 20 anni, dedicando tempo, passione e amore a tutti noi. Per noi, la pista di pattinaggio non è solo un luogo dove si pattina, ma un vero e proprio rifugio, un posto sacro, fatto di sogni, sudore, sacrifici e gioie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it