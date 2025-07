Firmato protocollo caldo sarà recepito con decreto

Il protocollo caldo SAR224, siglato al Ministero del Lavoro alla presenza di associazioni e sindacati, rappresenta un passo importante nella gestione delle emergenze climatiche. La ministra Marina Calderone ha annunciato che il provvedimento sarà recepito con un decreto ministeriale, mentre la questione sulla cassa integrazione sarà affrontata nel primo strumento normativo utile. Il percorso verso un’Italia più sicura e resiliente continua, con impegno e azioni concrete.

Firmato al ministero del Lavoro il protocollo sulle emergenze climatiche, alla presenza di associazioni datoriali e sindacati confederali. Il provvedimento sarà recepito con un decreto ministeriale. La parte sulla cassa integrazione, però, andrà nel primo veicolo normativo utile, in quanto non può essere inserita all'interno di un decreto ministeriale. "Il protocollo - ha detto la ministra Marina Calderone - si completerà con un mio decreto di adozione che darà un quadro nazionale e poi nei tanti accordi territoriali che verranno sottoscritti dalle parti sociali".

