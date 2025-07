Fine vita pronto il testo della legge | parte iter in Parlamento | prevista l' esclusione del Servizio sanitario nazionale Cosa cambia

Il dibattito sul fine vita si riaccende con il nuovo disegno di legge, che ora passa all'esame del Senato dopo un lungo periodo di incertezza. La proposta, che prevede l’esclusione del servizio sanitario nazionale, segna una svolta importante nel panorama legislativo italiano. Ma cosa cambierà concretamente per i cittadini e il sistema sanitario? Scopriamo insieme i dettagli di questa complessa e cruciale evoluzione normativa.

Il disegno di legge sul fine vita, proposto ieri dai relatori di maggioranza, è stato adottato come testo base da cui partirà l'esame al Senato, dopo mesi di stop and go. Messo ai. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Fine vita, pronto il testo della legge: parte iter in Parlamento: prevista l'esclusione del Servizio sanitario nazionale. Cosa cambia

Il Governo impugna la legge della Toscana sul fine vita. Ira delle opposizioni, "è codardia" - Il governo ha deciso di impugnare la legge toscana sul fine vita, scatenando l'ira delle opposizioni che la definiscono una scelta "codarda" e "ipocrita".

La nuova legge sul fine vita fa già discutere, anche se è solo una bozza. Il testo che sta circolando non è ancora definitivo, ma alcuni punti stanno suscitando critiche.

Il testo di legge sul fine vita che il governo Meloni intende portare in aula, scritto con l'ingerenza dei vescovi, rischia non solo di limitare il diritto all'autodeterminazione per il suicidio assistito ma anche di intaccare la libertà di aborto. Nella proposta infatti si leg

