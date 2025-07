Fine vita pronto il testo della legge | parte iter in Parlamento | il trattamento non sarà a carico del Snn | ecco cosa cambia

Il percorso del ddl sul fine vita accelera in Parlamento, portando con sé importanti novità. Dopo l’approvazione come testo base nelle commissioni Giustizia e Sanità del Senato, il progetto di legge segna un passo decisivo verso una regolamentazione più chiara e umana. Tra le principali innovazioni, il trattamento non sarà più a carico del Servizio Sanitario Nazionale, aprendo nuovi scenari di discussione e applicazione. Ma cosa cambia esattamente?

Il ddl sul fine vita è stato adottato come testo base delle commissioni Giustizia e Sanità del Senato, dopo il voto di questa mattina a Palazzo Madama. Il testo, messo a punto ieri. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Fine vita, pronto il testo della legge: parte iter in Parlamento: il trattamento non sarà a carico del Snn: ecco cosa cambia

In questa notizia si parla di: testo - fine - vita - pronto

Fine vita, maggioranza al lavoro per un testo condiviso: basta con la “propaganda toscana” - La discussione sul fine vita si intensifica nella legislatura, con la maggioranza al lavoro per elaborare un testo condiviso.

Il testo di legge sul fine vita che il governo Meloni intende portare in aula, scritto con l’ingerenza dei vescovi, rischia non solo di limitare il diritto all’autodeterminazione per il suicidio assistito ma anche di intaccare la libertà di aborto. Nella proposta infatti si leg Vai su Facebook

Fine vita, pronto il testo della legge della destra: escluso il sistema sanitario nazionale; Fine vita, pronto il testo della legge: parte iter in Parlamento: prevista l'esclusione del Servizio sanitario; Fine vita, pronto il disegno di legge.

Fine vita, pronto il testo della legge: parte iter in Parlamento: prevista l'esclusione del Servizio sanitario nazionale. Cosa cambia - Il ddl sul fine vita è stato adottato come testo base delle commissioni Giustizia e Sanità del Senato, dopo il voto di questa mattina a Palazzo Madama. Segnala msn.com

Fine vita, pronto il testo della legge della destra - Quattro articoli, per creare un Comitato nazionale che valuta tutte le istanza dei malati, per escludere il sistema pubblico da tutte le procedure. repubblica.it scrive