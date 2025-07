Fine vita ok commissioni Senato a testo base | opposizioni votano contro

Il dibattito sul fine vita entra nel vivo con l’approvazione del testo base da parte delle commissioni Giustizia e Sanità del Senato, segnando un momento cruciale nel percorso legislativo. Nonostante il voto unanime della maggioranza, le opposizioni hanno deciso di votare contro, sottolineando le profonde divergenze su un tema così delicato. Ora, si apre una fase tutta da scrivere: quali saranno i prossimi passaggi e le sfide che attendono questa delicata legge?

(Adnkronos) – Il ddl sul fine vita è stato adottato come testo base delle commissioni Giustizia e Sanità del Senato, dopo il voto di questa mattina a Palazzo Madama. Il testo, messo a punto ieri dalla maggioranza, è stato approvato con il voto contrario di tutte le opposizioni. E' stato inoltre stabilito che gli emendamenti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

