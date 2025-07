Fine vita | adottato testo base in Commissione opposizioni votano contro

Il dibattito sul fine vita si infiamma in Senato, dove le commissioni Giustizia e Affari sociali hanno adottato a maggioranza il testo base, accendendo il confronto tra opposti. Con la scadenza del 17 luglio ormai imminente, i senatori si preparano a chiudere un capitolo cruciale: il futuro delle scelte di fine vita in Italia. Rimaniamo sintonizzati per scoprire come evolverĂ questa delicata questione.

Roma, 2 lug. (LaPresse) – Nelle commissioni riunite Giustizia e Affari sociali del Senato è stato adottato a maggioranza il testo base sul fine vita. Alla conclusione della seduta, il relatore del ddl Ignazio Zullo, senatore di Fratelli d’Italia, ha comunicato che il termine degli emendamenti è fissato per martedì 8 luglio alle ore 11. “Siamo pronti a portare a termine il nostro lavoro per la scadenza del 17 luglio”, ha spiegato Zullo, facendo riferimento alla data prevista per l’approdo del ddl in Aula al Senato. Durante la seduta delle commissioni riunite, i senatori delle opposizioni hanno votato contro l’adozione del testo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fine vita: adottato testo base in Commissione, opposizioni votano contro

In questa notizia si parla di: fine - vita - adottato - testo

Il Governo impugna la legge della Toscana sul fine vita. Ira delle opposizioni, "è codardia" - Il governo ha deciso di impugnare la legge toscana sul fine vita, scatenando l'ira delle opposizioni che la definiscono una scelta "codarda" e "ipocrita".

“Temo che questa voglia di mettere la museruola abbia effetti intimidatori nel mondo dell’editoria”. Carlo Greppi è uno degli autori di Trame del tempo, un testo scolastico adottato in diversi licei d’Italia contro cui, nelle ultime ore, si è scatenata Fratelli d’Italia. Il Vai su Facebook

++ Fine vita: adottato testo base, parte iter in commissione ++; Fine vita: adottato testo base in Commissione, opposizioni votano contro - LaPresse; Fine vita, testo base per suicidio assistito: inizia l'iter.

Fine vita, depositato testo base al Comitato ristretto: trattamento non con Ssn - La maggioranza ha depositato il testo sul fine vita nel comitato ristretto del Senato ... Riporta adnkronos.com

Fine vita, pronto il testo della legge della destra - Quattro articoli, per creare un Comitato nazionale che valuta tutte le istanza dei malati, per escludere il sistema pubblico da tutte le procedure. Come scrive repubblica.it