fine vita adottato il testo base in commissione al senato le opposizioni votano contro

Il dibattito sul fine vita si riaccende al Senato, con il disegno di legge adottato come testo base dalle commissioni e pronto per l'esame in aula il 17 luglio. Dopo un lungo percorso di stop and go, le parti si preparano a confrontarsi nuovamente su un tema delicato e fondamentale, tra speranze e opposizioni. La sfida ora è trovare un equilibrio che rispetti i valori di tutti.

Al via l'esame al Senato del disegno di legge sul fine vita, proposto il 1 luglio dai relatori di maggioranza e adottato come testo base dalle commissioni riunite Giustizia e Affari sociali dopo mesi di stop and go. Messo ai voti, ha avuto l'ok del centrodestra, contrarie tutte le opposizioni. Le commissioni hanno anche stabilito che entro l'8 luglio si potranno presentare emendamenti al testo. Il provvedimento è atteso in aula il 17 luglio. Alla conclusione della seduta, il relatore del ddl Ignazio Zullo, senatore di Fratelli d'Italia, ha comunicato che il termine degli emendamenti è fissato per martedì 8 luglio alle ore 11.

