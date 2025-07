Figline la Misericordia festeggia 195 anni | fu la prima nata nel Valdarno

Da quasi due secoli, la Misericordia di Figline Valdarno è al fianco della comunità, testimone di impegno, solidarietà e tradizione. Fondata nel 1830 su impulso del sacerdote Filippo Sacchi, si distingue come la prima confraternita del Valdarno, portando avanti un patrimonio di valori che ancora oggi fanno la differenza. Celebrare 195 anni di storia significa rendere omaggio a un capitale umano e spirituale che continua a ispirare il nostro territorio.

Figline Valdarno (Firenze), 2 luglio 2025 - La Misericordia di Figline Valdarno festeggia i suoi 195 anni di attività: è una delle realtà storiche del movimento confraternale toscano, la prima istituzione di questo tipo del Valdarno. Fondata nel 1830, su impulso del sacerdote Filippo Sacchi, la Misericordia di Figline Valdarno aveva all'inizio come compito principale quello di accorrere su un luogo di disgrazie e soccorrere i malcapitati all' ospedale Serristori. Ha attraversato quasi due secoli di storia rappresentando un presidio costante di solidarietà, cura e vicinanza ai più fragili. Dalle origini caritatevoli fino all'organizzazione attuale, con oltre 250 soci e una struttura articolata ed efficiente, questa confraternita ha saputo rinnovare il proprio ruolo, mantenendo intatto il cuore della sua missione: soccorrere chi ha bisogno, con tempestività, competenza e spirito cristiano.

