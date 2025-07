Fedez è una furia e si scaglia contro Pio e Amedeo Luis Sal e Nicolò De Devitiis | parole durissime

Fedez, dopo la rottura con Chiara Ferragni, ha deciso di mettere da parte le convenzioni e di parlare senza mezzi termini. In un'intervista rivelatrice su “24 con” di Gabriele Vagnato, il rapper milanese ha scatenato una vera bufera, scagliandosi contro Pio e Amedeo, Luis Sal e Nicolò De Devitiis con parole durissime. La sua nuova sincerità apre un capitolo sorprendente e intenso, lasciando tutti senza fiato...

Fedez non le manda più a dire. Da quando ha voltato pagina nella sua vita privata, con la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, il rapper milanese sembra aver deciso di liberarsi da ogni filtro. In una lunga chiacchierata con lo youtuber Gabriele Vagnato, nel format “ 24 con ”, l’artista ha tolto ogni freno e ha sparato a zero su alcune delle persone con cui ha avuto dissapori negli ultimi anni. Senza risparmiare nessuno, ha parlato di rancori mai sopiti, di ferite ancora aperte e di legami recisi senza rimpianti. Pio e Amedeo, Luis Sal e Nicolò De Devitiis sono finiti nel mirino delle sue dichiarazioni, tutte documentate in un video diventato subito virale sui social. 🔗 Leggi su Donnapop.it