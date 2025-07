Fdi a valanga su Schlein e Conte | ecco cosa dicevano su Giorgia Meloni

L’attenzione si concentra sulla recente approvazione della settima tranche del PNRR per l’Italia, un risultato record che testimonia la solidità del nostro Paese nel panorama europeo. Tuttavia, tra polemiche e critiche di chi attaccava Giorgia Meloni, le voci di chi credeva nel suo progetto si fanno sempre più forti. Ma cosa dice la realtà sui fatti? Scopriamolo insieme.

La Commissione europea ha approvato la settima rata del Pnrr per l’Italia, pari a 18,3 miliardi di euro, dopo aver constatato il raggiungimento dei 64 obiettivi previsti. Con questa tranche, l’Italia ha ricevuto oltre 140 miliardi, il 72% del totale, confermandosi leader in Europa nell’attuazione del Piano, come evidenziato da Palazzo Chigi. Il governo attribuisce il successo alla sua stabilità e credibilità, definendo l’Italia un modello europeo. Il risultato smentisce le critiche dell’opposizione. Fratelli d’Italia, tramite la sua pagina Facebook, ironizza sulle dichiarazioni di Elly Schlein e Giuseppe Conte, che accusavano il governo Meloni di incompetenza e ritardi sul Pnrr. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it