fan impazziti a seoul per scarlett johansson e tutto il cast di jurassic world

A Seoul, l’entusiasmo ha raggiunto il massimo con la presentazione di Jurassic World: Rebirth, attirando fan da ogni angolo del mondo. Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Rupert Friend hanno conquistato il pubblico con il loro fascino e talento, mentre il regista Gareth Edwards ha svelato i segreti del nuovo capitolo della saga dei dinosauri. Un evento indimenticabile che ha confermato il forte legame tra star e appassionati. Il grande spettacolo sta per iniziare!

(askanews) – Grande presentazione a Seoul, in Corea del Sud, di Jurassic World: Rebirth, Jurassic World: la Rinascita. Fan impazziti per il cast, dall'attrice americana Scarlett Johansson, agli attori britannici Jonathan Bailey e Rupert Friend, che hanno presentato il nuovo film della saga dei dinosauri con il regista britannico Gareth Edwards. Scarlett Johansson: «Sono entusiasta e orgogliosa». Questo nuovo capitolo del franchise, dovrebbe introdurre una nuova trilogia, ma tutto dipenderà dall'accoglienza al botteghino.

