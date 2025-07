F1 statistiche GP Gran Bretagna A Silverstone Lewis Hamilton è un semi-Dio

Il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone è un vero e proprio storico della Formula 1, con Lewis Hamilton che ha scritto pagine leggendarie, arrivando a 232 podi. Questo evento, simbolo di tradizione e adrenalina, ha visto nascere e crescere i miti su questa pista. Con una rivalità così intensa e un passato ricco di emozioni, il GP di Silverstone continua a rappresentare il cuore pulsante del motorsport mondiale, pronto a stupire ancora una volta.

La Formula 1 si appresta a vivere uno dei suoi appuntamenti più iconografici, leggasi il Gran Premio di Gran Bretagna. L'evento è un "sempre presente", poiché non è mai mancato dal calendario iridato. Solo il GP d'Italia può vantare il medesimo status. Non va peraltro dimenticato come tutto sia cominciato proprio da Silverstone. La Formula 1 vide agonisticamente la luce il 13 maggio 1950, alla presenza dell'allora Re Giorgio VI e di sua figlia Elisabetta (destinata a diventare sovrana con il nome di Elisabetta II). Trionfò Nino Farina, a bordo di un'Alfa Romeo 158, davanti alle monoposto gemelle di Luigi Fagioli e Reg Parnell.

