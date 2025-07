Eyes of Wakanda | il primo trailer della serie TV Marvel

Gli occhi di Wakanda si aprono sullo schermo: il primo trailer di “Eyes of Wakanda” svela un'epica avventura nel cuore del vibrante regno africano. Questa nuova serie animata arricchisce ulteriormente il Marvel Cinematic Universe, portando i fan in territori inesplorati e misteriosi. Con un mix di cultura, tecnologia e magia, “Eyes of Wakanda” promette di catturare l'immaginazione di tutti. Finalmente, l’attesa è terminata: Marvel Entertainment ha condiviso...

espansione del marvel cinematic universe: l'arrivo di "eyes of wakanda". Il Marvel Cinematic Universe (MCU) si amplia ulteriormente con una nuova produzione che riporta gli spettatori nelle terre vibranti del Wakanda. Si tratta di una serie animata intitolata "Eyes of Wakanda", che promette di approfondire aspetti ancora inediti e misteriosi di questo iconico regno africano. Dopo un lungo periodo di attesa, Marvel Entertainment ha condiviso un'anteprima ufficiale, alimentando l'interesse dei fan verso questa nuova avventura. il trailer di "eyes of wakanda" anticipa una narrazione ricca di spionaggio e segreti.

