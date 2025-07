Ex Wartsila Innoway avvia la produzione di carri ferroviari

Oggi segna l'inizio di una nuova era per il polo industriale di Trieste: ex Wärtsilä InnovaWay avvia la produzione di carri ferroviari, dando vita a Innoway Trieste. Un progetto che non solo rafforza la vocazione ferroviaria della zona, ma rappresenta anche un importante passo avanti nella tutela dei posti di lavoro, grazie a un impegno condiviso tra aziende, sindacati e istituzioni. È il frutto di anni di battaglie e collaborazione, pronti a portare benefici duraturi.

Nello stabilimento di Bagnoli della Rosandra (Trieste) oggi comincia una nuova fase: l'avvio della produzione di carri ferroviari di Innoway Trieste, la neocostituita società che garantirà nei prossimi anni la continuità occupazionale assorbendo i lavoratori dichiarati in esubero da Wartsila dopo anni di vertenze e di battaglie sindacali a tratti dure che hanno riguardato anche le istituzioni (Regione Fvg, Confindustria Alto Adriatico, Mimit). Si tratta - come ricorda in un articolo il quotidiano Il Piccolo, di 255 dipendenti, transitati dall'ex azienda di grandi motori navali, per effetto dell'Accordo di programma della crisi, siglato un anno fa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ex Wartsila, Innoway avvia la produzione di carri ferroviari

